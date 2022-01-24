У Києві інструктори автошколи стали "героями парковки": фото

Пішоходи змушені були обходити припаркований на тротуарі автомобіль проїжджою частиною.

У Києві інструктори автошколи стали "героями парковки". Вони відзначились невдалим паркуванням та порушенням правил дорожнього руху.

Про це повідомляє місцевий паблік dtp.kiev.ua.

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Очевидці зазнімкували припаркований навчальний автомобіль просто на тротуарі та зазначили, що пішоходи змушені обходити автівку проїжджою частиною.

"Цікаво, чому можуть навчити у цій автошколі, показуючи наочно для всіх такий приклад, сніг на тротуарі через такого "бездоганного вчителя" почистити немає можливості, пішоходи і мами з колясками змушені обходити проїжджою частиною", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у столиці посеред дороги на вулиці Семена Скляренка з вантажівки випав величезний бульдозер.

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