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У Києві інструктори автошколи стали "героями парковки": фото

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У Києві інструктори автошколи стали "героями парковки": фото

dtp.kiev.ua

Пішоходи змушені були обходити припаркований на тротуарі автомобіль проїжджою частиною.

У Києві інструктори автошколи стали "героями парковки". Вони відзначились невдалим паркуванням та порушенням правил дорожнього руху.

Про це повідомляє місцевий паблік dtp.kiev.ua.

Очевидці зазнімкували припаркований навчальний автомобіль просто на тротуарі та зазначили, що пішоходи змушені обходити автівку проїжджою частиною.

"Цікаво, чому можуть навчити у цій автошколі, показуючи наочно для всіх такий приклад, сніг на тротуарі через такого "бездоганного вчителя" почистити немає можливості, пішоходи і мами з колясками змушені обходити проїжджою частиною", - йдеться у дописі.

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Нагадаємо, у столиці посеред дороги на вулиці Семена Скляренка з вантажівки випав величезний бульдозер

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