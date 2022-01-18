Під Києвом продають замок у готичному стилі з винним погребом, шубною та гардеробною: фото

Зазначається, що дизайн замку виконаний таким чином, що там ніколи не знадобиться ремонт.
Під Києвом продають замок у готичному стилі з винним погребом, шубною та гардеробною. Ціна замку - 1 млн доларів США.
Зазначається, що дизайн замку виконаний таким чином, що там ніколи не знадобиться ремонт.
Про це йдеться в оголошенні про продаж у Facebook.
Розташований замок усього у восьми кілометрах від Києва.
На великій, зеленій території маєтку (1,2 га землі) розташований сам замок (500 м кв.), будиночок охорони або персоналу з гаражем та підсобними приміщеннями (150 м кв.), стайня на двох коней (120 м кв.) та власний плац.
На території виконаний ландшафтний дизайн, є озеро, альтанка та фонтанчик, фруктовий сад, розарій.
"Що являє собою сам замок? Розкриваючи двері розкішного, величного і трохи таємничого замку, ми потрапляємо у середньовіччя... Нас зустрічають великі 12-метрові стелі холу, антикварні меблі французького походження (які доправлялися в Україну кораблями). За оксамитовими портьєрами ховається багато кімнат, серед яких: їдальня, камінний зал, кабінет, бібліотека, господарські покої (з власною ванною кімнатою та гардеробною), телевізійна, винний льох, гостьова спальня, кухня, господаський блок, шубна (гардеробна)", - йдеться в оголошенні.
Зазначається, що будь-яку з вищезгаданих кімнат можна легко переробити в додаткову спальню (дитячу, гостьову, ігрову, караоке тощо).
Також у замку є дві тераси, де за чашкою кави можна милуватися неймовірною красою розарієм, садом і дзвінким фонтанчиком.
"Якщо ж, ви не плануєте заводити коней, стайню з мінімальними витратами, можна переробити, наприклад, в лазню", - зазначається в оголошенні.
Нагадаємо, у Києві мешканці багатоповерхівки опалюють будинок дровами.
Читайте також:
- У Києві власник квартири здає кімнату-балкон за 4 тисячі гривень: фото
- Вибиті зуби та дитина у сльозах: як жінка з дочкою і подругою сходила в Києві до дорогого ресторану
- "Вели роздягнуту найняті молодики": мешканка знесеного гуртожитку в Києві розповіла, як її родину вигнали на вулицю
- У Києві з вулиць зникнуть безпритульні тварини: як це станеться та коли
-