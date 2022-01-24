После выходных коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 24 января

В столице подтверждено 353 224 случая COVID-19.
По состоянию на утро 24 января в Киеве зафиксировано 464 новых случая коронавируса за сутки. Это на 95 случаев меньше, чем 23 января (559 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 353 224 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели – 330 756 человек (134 за сутки);
- умерли – 8 444 человека (7 за сутки).
В Киевской области зафиксировано 192 653 случая COVID-19 (256 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели – 181 694 человека (83 за сутки);
- умерли – 4 799 человек (0 за сутки).
Напомним, врач-пульмонолог Светлана Гук назвала основные симптомы "Омикрона". "Что мне бросается в глаза – поражение верхних дыхательных путей, насморк, сильная боль в горле. Пока не видела желудочно-кишечных расстройств ( в случае заражения "Омикроном" – ред.). Но, в целом, симптомы могут составлять разную клиническую мозаику", – отметила она.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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