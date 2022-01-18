Под Киевом продают замок в готическом стиле с винным погребом, шубной и гардеробной: фото

Под Киевом продают замок в готическом стиле с винным погребом, шубной и гардеробной: фото

Отмечается, что дизайн замка выполнен таким образом, что там никогда не понадобится ремонт.

Под Киевом продают замок в готическом стиле с винным погребом, шубной и гардеробной. Цена замка – 1 млн долларов США.

Отмечается, что дизайн замка выполнен таким образом, что там никогда не понадобится ремонт.

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Об этом идет речь в объявлении о продаже в Facebook.

Расположен замок всего в восьми километрах от Киева.

На большой, зеленой территории имения (1,2 га земли) расположен замок (500 м кв.), домик охраны или персонала с гаражом и подсобными помещениями (150 м кв.), конюшня на двух лошадей (120 м кв.) и собственный плац.

На территории выполнен ландшафтный дизайн, есть озеро, беседка и фонтанчик, фруктовый сад, розарий.

"Что представляет собой сам замок? Распахивая двери роскошного, величественного и немного таинственного замка, мы попадаем в средневековье... Нас встречают величавые 12-метровые потолки холла, антикварная мебель французского происхождения (которая доставлялась в Украину кораблями). За бархатными портьерами скрывается много комнат, среди которых: столовая, каминный зал, кабинет, библиотека, хозяйские покои (с с собственной ванной комнатой и гардеробной), телевизионная, винный погреб, гостевая спальня, кухня, хозблок, шубная (гардеробная)", — говорится в объявлении.

Отмечается, что любую из вышеупомянутых комнат можно легко переделать в дополнительную спальню (детскую, гостевую, игровую, караоке и прочее).

Также в замке есть две террасы, где за чашкой кофе можно любоваться невероятной красоты розарием, садом и журчащим фонтанчиком.

"Если же, вы не планируете заводить лошадей, конюшню с минимальными затратами можно переделать, например, в баню", – говорится в объявлении.

Напомним, в Киеве жители многоэтажки отапливают дом дровами.

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