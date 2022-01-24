В Киеве инструкторы автошколы стали "героями парковки": фото

Пешеходы вынуждены были обходить припаркованный на тротуаре автомобиль по проезжей части.

В Киеве инструкторы автошколы стали "героями парковки". Они отметились неудачным паркованием и нарушением правил дорожного движения.

Об этом сообщает местный паблик dtp.kiev.ua.

Также читайте Цифра впечатляет: в КГГА назвали самую большую сумму штрафа за парковку в столице

Очевидцы сняли припаркованный учебный автомобиль прямо на тротуаре и отметили, что пешеходы вынуждены были обходить автомобиль по проезжей части.

"Интересно, чему могут научить в этой автошколе, показывая наглядно для всех такой пример, снег на тротуаре из-за такого "примерного учителя" почистить нет возможности, пешеходы и мамы с колясками вынуждены обходить по проезжей части", — говорится в сообщении.

Напомним, в столице посреди дороги на улице Семена Скляренко из грузовика выпал огромный бульдозер.

Читайте также: