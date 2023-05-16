В Киеве слышны звуки взрывов — соцсети

По предварительной информации, в Киеве и области работает ПВО.

Очевидцы утверждают, что звук взрыва был достаточно громким.

Взрыв был слышен в окрестностях правого берега Днепра в Киеве.

Позже звуки взрывов повторились. Также звуки взрывов слышны и в Киевской области.

Напомним, что в Черкасской области слышны звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Почти по всей Украине звучит воздушная тревога.

Мониторинговые каналы назвали ее причиной "Калибры".

Предварительно пуски были с акватории Азовского моря. Количество выпущенных ракет пока неизвестно.

Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.

Также в Херсонской области прозвучали взрывы.