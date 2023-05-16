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В Киеве слышны звуки взрывов — соцсети

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
21к
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве слышны звуки взрывов — соцсети

Не снимайте на видео работу ПВО / Фото: ТСН.ua

Очевидцы сообщают о звуках взрывов.

По предварительной информации, в Киеве и области работает ПВО.

Очевидцы утверждают, что звук взрыва был достаточно громким.

Взрыв был слышен в окрестностях правого берега Днепра в Киеве.

Позже звуки взрывов повторились. Также звуки взрывов слышны и в Киевской области.

Напомним, что в Черкасской области слышны звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Почти по всей Украине звучит воздушная тревога.

Мониторинговые каналы назвали ее причиной "Калибры".

Предварительно пуски были с акватории Азовского моря. Количество выпущенных ракет пока неизвестно.

Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.

Также в Херсонской области прозвучали взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
21к
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