В Киеве слышны звуки взрывов — соцсети

Очевидцы сообщают о звуках взрывов.
По предварительной информации, в Киеве и области работает ПВО.
Очевидцы утверждают, что звук взрыва был достаточно громким.
Взрыв был слышен в окрестностях правого берега Днепра в Киеве.
Позже звуки взрывов повторились. Также звуки взрывов слышны и в Киевской области.
Напомним, что в Черкасской области слышны звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили мониторинговые каналы.
Почти по всей Украине звучит воздушная тревога.
Мониторинговые каналы назвали ее причиной "Калибры".
Предварительно пуски были с акватории Азовского моря. Количество выпущенных ракет пока неизвестно.
Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.
Также в Херсонской области прозвучали взрывы.
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