В Киеве остановили трамваи и троллейбусы: какие автобусы будут курсировать вместо них

Транспорт в Киеве

Реклама

С вечера 3 ноября в Киеве временно приостанавливают движение троллейбусов и трамваев. Чтобы сберечь пассажирское сообщение, на коммунальные линии выведут дублирующие автобусы.

Об этом официально сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Реклама

Почему в Киеве останавливают электротранспорт и как будут работать автобусы

Электротранспорт остановили из-за критической ситуации в энергосистеме после вражеских обстрелов.

Реклама

По данным КГГА, «Киевпасстранс» срочно запускает дублирующие автобусы. Впрочем, они не смогут полностью заменить троллейбусы и трамваи. Количество автобусов на линиях будет зависеть от имеющихся машин, водителей, пассажиропотока и ситуации в городе.

Какие автобусы будут курсировать вместо троллейбусов: список маршрутов

Вместо троллейбусов на линии выходят следующие автобусные маршруты:

№ 3ТР: Железнодорожный массив — Дворец спорта;

№4ТР: просп. Свободы — ст. м. «Площадь Украинских Героев»;

№ 6ТР: Минский массив — Майдан Незалежности;

№8ТР: ул. Смелянская — ст. м. «Площадь Украинских Героев»;

№ 11ТР: Национальный музей архитектуры и быта Украины — Багриновая гора;

№ 14ТР: Ботанический сад — железнодорожный вокзал «Центральный»;

№17ТР: пл. Космонавтов — ст. м. «Площадь Украинских Героев»;

№23ТР: ул. Мечты — ст. м. «Лукьяновская»;

№24ТР: ул. Северная — просп. Свободы;

№26ТР: просп. Свободы — ст. м. «Нивки»;

№27ТР: ст. м. «Почайная» — железнодорожная станция «Киев-Волынский»;

№28ТР: просп. Свободы — ст. м. «Лукьяновская»;

№ 29ТР: Дарницкая площадь — железнодорожная платформа «Куренивка»;

№30ТР: ул. Милославская — ул. Кадетский Гай;

№31ТР: ул. Милославская — ст. м. «Лукьяновская»;

№32ТР: ул. Северная — ул. Сошенко;

№ 33ТР: Минский массив — железнодорожный вокзал «Южный»;

№35ТР: просп. Свободы — ул. Кадетский Гай;

№36ТР: ул. Северная — ул. Чернобыльская;

№37ТР: ул. Милославская — ст. м. «Лесная»;

№38ТР: ст. м. «Выдубичи» — Музей истории Украины во Второй мировой войне;

№40ТР: ул. Кадетский Гай — Дворец спорта;

№41ТР: ул. Тулузы — ст. м. «Святошин»;

№42ТР: ул. Ольжича — ст. м. «Лыбидская»;

№ 43ТР: Кибцентр — Дарницкая площадь;

№44ТР: ул. Северная — просп. Степана Бандеры;

№45ТР: ст. м. «Выставочный центр» — ст. м. «Васильковская»;

№47ТР: ул. Милославская — ст. м. «Минская»;

№50КР: ул. Милославская — Дарницкая площадь;

№50ТР: ул. Милославская — ст. м. «Лыбидская».

Какие автобусы заменят трамваи в Киеве

На трамвайных направлениях организовано движение таких дублирующих автобусов:

№ 1Т: Михайловская Борщаговка — ст. «Старовокзальная»;

№3Т: ст. «Жюля Верна» — ст. «Старовокзальная»;

№ 12Т: Пуща-Водица — пл. Тараса Шевченко;

№14Т: Отрадный просп. — Контрактовая площадь;

№ 16Т: Контрактовая площадь — ст. м. «Героев Днепра»;

№ 19Т: Контрактовая площадь — пл. Тараса Шевченко;

№22Т: просп. Воскресенский — ЗОСК;

№27Т: ул. Милославская — ст. м. «Позняки»;

№28Т: ул. Милославская — ст. м. «Лесная»;

№29Т: ст. м. «Бориспольская» — ст. м. «Лесная».

Как будет работать метро в Киеве и где смотреть расписание транспорта

Киевский метрополитен продолжает работу в штатном режиме. Однако дальнейший график подземки будет напрямую зависеть от состояния энергосистемы.

Реклама

В случае смен пассажиров будут информировать на официальных ресурсах КП «Киевский метрополитен».

Движение троллейбусов и трамваев возобновят сразу после стабилизации энергоснабжения. Актуальное расписание движения дублирующих автобусов появится на сайте КП «Киевпасстранс», а оперативные обновления опубликуют в Telegram-канале «Изменения движения | Киевпасстранс».

Киев сегодня — последние новости

Напомним, из-за российских обстрелов энергосистемы в Киеве ввели экстренные отключения света вечером 3 ноября. Также в городе возникли перебои с водоснабжением и движением электротранспорта.

Также утром 3 ноября в Киеве и Киевской уже вводили экстренные отключения света, во время которых графики не действовали.

Реклама

Ранее КГГА предупредила киевлян о перебоях с водоснабжением и сообщила, где в столице можно набрать питьевую воду.

Новости партнеров

Новости партнеров