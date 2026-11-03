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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
3 мин

В Киеве остановили трамваи и троллейбусы: какие автобусы будут курсировать вместо них

После проблем в энергосистеме Киеву пришлось сменить привычную работу общественного транспорта. Часть маршрутов уже готовится к замене автобусами, а пассажирам следует учесть несколько важных изменений.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Транспорт в Киеве

Транспорт в Киеве

С вечера 3 ноября в Киеве временно приостанавливают движение троллейбусов и трамваев. Чтобы сберечь пассажирское сообщение, на коммунальные линии выведут дублирующие автобусы.

Об этом официально сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Почему в Киеве останавливают электротранспорт и как будут работать автобусы

Электротранспорт остановили из-за критической ситуации в энергосистеме после вражеских обстрелов.

По данным КГГА, «Киевпасстранс» срочно запускает дублирующие автобусы. Впрочем, они не смогут полностью заменить троллейбусы и трамваи. Количество автобусов на линиях будет зависеть от имеющихся машин, водителей, пассажиропотока и ситуации в городе.

Какие автобусы будут курсировать вместо троллейбусов: список маршрутов

Вместо троллейбусов на линии выходят следующие автобусные маршруты:

  • № 3ТР: Железнодорожный массив — Дворец спорта;

  • №4ТР: просп. Свободы — ст. м. «Площадь Украинских Героев»;

  • № 6ТР: Минский массив — Майдан Незалежности;

  • №8ТР: ул. Смелянская — ст. м. «Площадь Украинских Героев»;

  • № 11ТР: Национальный музей архитектуры и быта Украины — Багриновая гора;

  • № 14ТР: Ботанический сад — железнодорожный вокзал «Центральный»;

  • №17ТР: пл. Космонавтов — ст. м. «Площадь Украинских Героев»;

  • №23ТР: ул. Мечты — ст. м. «Лукьяновская»;

  • №24ТР: ул. Северная — просп. Свободы;

  • №26ТР: просп. Свободы — ст. м. «Нивки»;

  • №27ТР: ст. м. «Почайная» — железнодорожная станция «Киев-Волынский»;

  • №28ТР: просп. Свободы — ст. м. «Лукьяновская»;

  • № 29ТР: Дарницкая площадь — железнодорожная платформа «Куренивка»;

  • №30ТР: ул. Милославская — ул. Кадетский Гай;

  • №31ТР: ул. Милославская — ст. м. «Лукьяновская»;

  • №32ТР: ул. Северная — ул. Сошенко;

  • № 33ТР: Минский массив — железнодорожный вокзал «Южный»;

  • №35ТР: просп. Свободы — ул. Кадетский Гай;

  • №36ТР: ул. Северная — ул. Чернобыльская;

  • №37ТР: ул. Милославская — ст. м. «Лесная»;

  • №38ТР: ст. м. «Выдубичи» — Музей истории Украины во Второй мировой войне;

  • №40ТР: ул. Кадетский Гай — Дворец спорта;

  • №41ТР: ул. Тулузы — ст. м. «Святошин»;

  • №42ТР: ул. Ольжича — ст. м. «Лыбидская»;

  • № 43ТР: Кибцентр — Дарницкая площадь;

  • №44ТР: ул. Северная — просп. Степана Бандеры;

  • №45ТР: ст. м. «Выставочный центр» — ст. м. «Васильковская»;

  • №47ТР: ул. Милославская — ст. м. «Минская»;

  • №50КР: ул. Милославская — Дарницкая площадь;

  • №50ТР: ул. Милославская — ст. м. «Лыбидская».

Какие автобусы заменят трамваи в Киеве

На трамвайных направлениях организовано движение таких дублирующих автобусов:

  • № 1Т: Михайловская Борщаговка — ст. «Старовокзальная»;

  • №3Т: ст. «Жюля Верна» — ст. «Старовокзальная»;

  • № 12Т: Пуща-Водица — пл. Тараса Шевченко;

  • №14Т: Отрадный просп. — Контрактовая площадь;

  • № 16Т: Контрактовая площадь — ст. м. «Героев Днепра»;

  • № 19Т: Контрактовая площадь — пл. Тараса Шевченко;

  • №22Т: просп. Воскресенский — ЗОСК;

  • №27Т: ул. Милославская — ст. м. «Позняки»;

  • №28Т: ул. Милославская — ст. м. «Лесная»;

  • №29Т: ст. м. «Бориспольская» — ст. м. «Лесная».

Как будет работать метро в Киеве и где смотреть расписание транспорта

Киевский метрополитен продолжает работу в штатном режиме. Однако дальнейший график подземки будет напрямую зависеть от состояния энергосистемы.

В случае смен пассажиров будут информировать на официальных ресурсах КП «Киевский метрополитен».

Движение троллейбусов и трамваев возобновят сразу после стабилизации энергоснабжения. Актуальное расписание движения дублирующих автобусов появится на сайте КП «Киевпасстранс», а оперативные обновления опубликуют в Telegram-канале «Изменения движения | Киевпасстранс».

Киев сегодня — последние новости

Напомним, из-за российских обстрелов энергосистемы в Киеве ввели экстренные отключения света вечером 3 ноября. Также в городе возникли перебои с водоснабжением и движением электротранспорта.

Также утром 3 ноября в Киеве и Киевской уже вводили экстренные отключения света, во время которых графики не действовали.

Ранее КГГА предупредила киевлян о перебоях с водоснабжением и сообщила, где в столице можно набрать питьевую воду.

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