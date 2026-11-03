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В Киеве остановили трамваи и троллейбусы: какие автобусы будут курсировать вместо них
После проблем в энергосистеме Киеву пришлось сменить привычную работу общественного транспорта. Часть маршрутов уже готовится к замене автобусами, а пассажирам следует учесть несколько важных изменений.
С вечера 3 ноября в Киеве временно приостанавливают движение троллейбусов и трамваев. Чтобы сберечь пассажирское сообщение, на коммунальные линии выведут дублирующие автобусы.
Об этом официально сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).
Почему в Киеве останавливают электротранспорт и как будут работать автобусы
Электротранспорт остановили из-за критической ситуации в энергосистеме после вражеских обстрелов.
По данным КГГА, «Киевпасстранс» срочно запускает дублирующие автобусы. Впрочем, они не смогут полностью заменить троллейбусы и трамваи. Количество автобусов на линиях будет зависеть от имеющихся машин, водителей, пассажиропотока и ситуации в городе.
Какие автобусы будут курсировать вместо троллейбусов: список маршрутов
Вместо троллейбусов на линии выходят следующие автобусные маршруты:
№ 3ТР: Железнодорожный массив — Дворец спорта;
№4ТР: просп. Свободы — ст. м. «Площадь Украинских Героев»;
№ 6ТР: Минский массив — Майдан Незалежности;
№8ТР: ул. Смелянская — ст. м. «Площадь Украинских Героев»;
№ 11ТР: Национальный музей архитектуры и быта Украины — Багриновая гора;
№ 14ТР: Ботанический сад — железнодорожный вокзал «Центральный»;
№17ТР: пл. Космонавтов — ст. м. «Площадь Украинских Героев»;
№23ТР: ул. Мечты — ст. м. «Лукьяновская»;
№24ТР: ул. Северная — просп. Свободы;
№26ТР: просп. Свободы — ст. м. «Нивки»;
№27ТР: ст. м. «Почайная» — железнодорожная станция «Киев-Волынский»;
№28ТР: просп. Свободы — ст. м. «Лукьяновская»;
№ 29ТР: Дарницкая площадь — железнодорожная платформа «Куренивка»;
№30ТР: ул. Милославская — ул. Кадетский Гай;
№31ТР: ул. Милославская — ст. м. «Лукьяновская»;
№32ТР: ул. Северная — ул. Сошенко;
№ 33ТР: Минский массив — железнодорожный вокзал «Южный»;
№35ТР: просп. Свободы — ул. Кадетский Гай;
№36ТР: ул. Северная — ул. Чернобыльская;
№37ТР: ул. Милославская — ст. м. «Лесная»;
№38ТР: ст. м. «Выдубичи» — Музей истории Украины во Второй мировой войне;
№40ТР: ул. Кадетский Гай — Дворец спорта;
№41ТР: ул. Тулузы — ст. м. «Святошин»;
№42ТР: ул. Ольжича — ст. м. «Лыбидская»;
№ 43ТР: Кибцентр — Дарницкая площадь;
№44ТР: ул. Северная — просп. Степана Бандеры;
№45ТР: ст. м. «Выставочный центр» — ст. м. «Васильковская»;
№47ТР: ул. Милославская — ст. м. «Минская»;
№50КР: ул. Милославская — Дарницкая площадь;
№50ТР: ул. Милославская — ст. м. «Лыбидская».
Какие автобусы заменят трамваи в Киеве
На трамвайных направлениях организовано движение таких дублирующих автобусов:
№ 1Т: Михайловская Борщаговка — ст. «Старовокзальная»;
№3Т: ст. «Жюля Верна» — ст. «Старовокзальная»;
№ 12Т: Пуща-Водица — пл. Тараса Шевченко;
№14Т: Отрадный просп. — Контрактовая площадь;
№ 16Т: Контрактовая площадь — ст. м. «Героев Днепра»;
№ 19Т: Контрактовая площадь — пл. Тараса Шевченко;
№22Т: просп. Воскресенский — ЗОСК;
№27Т: ул. Милославская — ст. м. «Позняки»;
№28Т: ул. Милославская — ст. м. «Лесная»;
№29Т: ст. м. «Бориспольская» — ст. м. «Лесная».
Как будет работать метро в Киеве и где смотреть расписание транспорта
Киевский метрополитен продолжает работу в штатном режиме. Однако дальнейший график подземки будет напрямую зависеть от состояния энергосистемы.
В случае смен пассажиров будут информировать на официальных ресурсах КП «Киевский метрополитен».
Движение троллейбусов и трамваев возобновят сразу после стабилизации энергоснабжения. Актуальное расписание движения дублирующих автобусов появится на сайте КП «Киевпасстранс», а оперативные обновления опубликуют в Telegram-канале «Изменения движения | Киевпасстранс».
Киев сегодня — последние новости
Напомним, из-за российских обстрелов энергосистемы в Киеве ввели экстренные отключения света вечером 3 ноября. Также в городе возникли перебои с водоснабжением и движением электротранспорта.
Также утром 3 ноября в Киеве и Киевской уже вводили экстренные отключения света, во время которых графики не действовали.
Ранее КГГА предупредила киевлян о перебоях с водоснабжением и сообщила, где в столице можно набрать питьевую воду.