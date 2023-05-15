Буллинг детей в одной из школ Киева: родители жалуются, что учитель запугивает и оскорбляет их детей

Киевлянка обратилась в полицию с сообщением о том, что учитель младшей школы №216 на Оболони позволяет себе дерзкое отношение к детям, запугивает и оскорбляет их.

В Киеве полицейские проверяют информацию о буллинге детей учителем школы №216 на Оболони.

Правоохранители зарегистрировали это событие, по результатам проверки которого будет принято решение о правовой квалификации.

Об этом сообщили в полиции Киева.

"На спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что учитель младшей школы №216 позволяет себе дерзкое отношение к детям, запугивает и оскорбляет. Информация об этом событии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции", — говорится в сообщении.

Полицейские проводят проверку, по результатам будет определена правовая квалификация действий учителя.

Родители школьников пишут в соцсетях, что жаловались директору на действия учителя, но тот отказался увольнять педагога.

Напомним, в школе на Сумщине родители одной из учениц 10-го класса требуют увольнения учительницы математики и обратились в суд. Причина недоразумения – в несправедливой, по мнению родителей, оценке знаний, которая приводит к стрессу у их дочери. Девочка настолько нервничает, что перед уроком алгебрры грызет ногти. Учительницу обвиняют в буллинге по отношению к их ребенку.

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