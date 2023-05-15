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Боевик "ЛНР" под видом переселенца скрывался в Киевской области: какая его судьба

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Боевик "ЛНР" под видом переселенца скрывался в Киевской области: какая его судьба

Боевик "ЛНР" скрывался в Киевской области под видом переселенца, а теперь получил наказание/Фото: Прессслужба СБУ

Террорист активно участвовал в обстреле позиций украинских войск на востоке государства.

По материалам СБУ к 8 годам тюрьмы приговорили боевика "ЛНР", который под видом переселенца скрывался на Киевщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Боевик из Луганщины признан виновным в участии в террористической группе или террористической организации и приговорен к восьми годам заключения с конфискацией имущества.

В СБУ уточнили, что злоумышленником является уроженцем Довжанска (ранее Свердловск). Он в 2017 году добровольно присоединился к составу подконтрольной российским оккупантам "народной милиции лнр". Там боевик был назначен старшим стрелком.

"Находясь на этой "должности", он активно участвовал в обстреле позиций украинских войск на востоке нашего государства. Также главари незаконных вооруженных формирований привлекали его к ремонту военной техники", — говорится в заявлении СБУ.

Позже боевик решил покинуть ряды террористов и тайно прибыл на подконтрольную Украине территорию. Злоумышленник пытался легализоваться под видом переселенца из Луганской области.

Однако в июне 2021 года боевика в Киевской области поймали контрразведчики СБУ. А теперь суд вынес ему приговор.

Напомним, СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Николаеву, которым оказался местный житель. Из-за его действия осенью 2022 года оккупанты нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в городе, чем убили восьмерых ее жителей.

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Дата публикации
Просмотры
575
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