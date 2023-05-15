В Киеве мужчина рыбачил в запретной зоне и призвел к отключению линии электропередачи

В Киеве мужчина, который рыбалил в запрещенной зоне мужчина вызвал выключение линии электропередачи и получил поражение током. Его госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Вчера, 14 мая, была зафиксирована внештатная ситуация в Киеве — произошло отключение линии электропередачи на Троещине. Выехавшие на место ремонтные бригады обнаружили на линии пораженного током потерпевшего — мужчину 1991 года рождения, который ловил рыбу в запрещенной зоне. Каретой скорой его направили в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

В Минэнерго также отметили, что работу линии уже стабилизировали.

Напомним, в Киеве таксист рассказывает пассажирам, что "Украина не существует" (видео).

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