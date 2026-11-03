Киев накрыли экстренные отключения света: какая ситуация с водой и транспортом

Отключение света в Киеве / © Associated Press

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Из-за российских обстрелов энергосистемы в Киеве ввели экстренные отключения света. В городе возникли перебои с водоснабжением и движением электротранспорта.

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

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Экстренные отключения света в Киеве: что известно

По его словам, российские войска продолжают уничтожать единую энергосистему страны, нанеся ущерб как объектам генерации, так и сетям передачи электричества.

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«Ситуация с электроснабжением в Киеве очень сложная. Враг продолжает разрушать единую эгергосистему Украины. Повреждена и генерация и передача электричества по всей стране», — отметил Виталий Кличко.

Он добавил, что из-за атак последних дней повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Из-за этого «Укрэнерго» ввело экстренные отключения электроэнергии, а специалисты уже работают над возвращением света.

Из-за аварии в энергосистеме в городе возникли проблемы с водой и движением электротранспорта. Специалисты «Киевводоканала» возобновляют подачу воды, а энергетики производят поврежденные сети.

«В городе, в районах, где наиболее острая ситуация с отсутствием электроэнергии, разворачивают пункты обогрева, где жители смогут зарядить телефоны, другие устройства, выпить горячий чай», — отметил Кличко.

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Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, в части областей Украины 3 ноября в течение всех суток будут применять вынужденные меры ограничения потребления электроэнергии для населения и промышленных предприятий.

Также и вчера в Киеве вводили экстренные отключения света. Позже в столице их отменили и вернулись к почасовым графикам.

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