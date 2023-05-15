Житель Киевщины организовал выезд уклонистов за границу: как действовала схема

В Киеве делец придумал схему для выезда уклонистов за границу.

За денежное вознаграждение в размере 9 тысяч долларов США фигурант организовал преступную схему и предоставлял призывникам медицинские справки о непригодности к военной службе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Организатором преступной схемы оказался 29-летний житель Киевской области, ранее не имевший проблем с законом. В ходе досудебного расследования установлено, что, используя коррупционные связи, мужчина предоставлял "клиентам" медицинские справки о признании их непригодными к военной службе, что давало им возможность беспрепятственного пересечения госграницы", — говорится в сообщении.

Задокументировано, что за предоставление незаконных услуг так называемых белых билетов нарушитель получал по 9 тысяч долларов США. Во время проведения им очередного незаконного соглашения фигурант был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Также полицейские провели обыск по месту жительства мужчины, во время которого обнаружили и изъяли пистолет, автомат, патроны и черновые записи. Все изъятое направлено на проведение экспертизы.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины путем предоставления средств, совершенное по корыстным мотивам.

За совершение преступления жителю Киевщины может грозить до девяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Закарпатье уклонисты очень часто пытаются вплавь переправиться через Тису, которая местами служит границей с Румынией и Венгрией. Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Тисе утонули уже 16 ууклонистов.

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