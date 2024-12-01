В Киеве раздаются взрывы

Поздним вечером 1 декабря в Киеве раздались сильные взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые чаты.

Из мониторинговых чатов стало известно, что громко в Киеве, а также в близлежащем пригороде Дроны фиксировали в Дарницком и Днепровском районах.

В свою очередь, Воздушные силы проинформировали, что БПЛА заходят с востока и юга в направлении столицы.

"Киевская область. В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — сообщили в пресс-службе Киевской ОВА.

Как сообщалось, в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде областей фиксируют российские БПЛА.

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