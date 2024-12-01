Оккупанты атаковали Киев дронами: фиксируют падение обломков, поврежденные автомобили

Во время воздушной тревоги в столице раздавались взрывы.

Сегодня ночью россияне снова атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами.

О деталях атаки сообщили в КМВА.

"Силы Обороны обнаружили и обезвредили около десятка ударных БпЛА, угрожавших столице. Предварительно, в результате этой атаки зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе столицы. Повреждены шесть автомобилей, в одном из жилых домов взрывной волной выбиты окна", — говорится в сообщении.

По данным оперативной сводки, на эту минуту — в городе без пострадавших.

Ранее сообщалось, что российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА.

Читайте также: