В Киеве снова объявлена воздушная тревога: раздаются взрывы

Сегодня, 1 декабря, в Киеве с утра была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в КМВА.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – написал

Сергей Попко, глава КМВА.

Напомним, во время дроновой атаки по Киеву Силы Обороны обнаружили и обезвредили около десятка ударных БПЛА, угрожавших столице.

В КМВА информируют, что, по предварительным данным, в результате этой атаки зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе столицы. Повреждены шесть автомобилей, в одном из жилых домов взрывной волной выбиты окна.

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