В центре Киева 2 декабря ограничат движение транспорта — известная причина

Такие ограничения завтра связаны с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

В понедельник в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения. Они будут внедрены в центральной части города.

Об этом сообщили в Управлении государственной охраны Украины.

"2 декабря, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении по городу", – говорится в сообщении.

В органе напомнили, что находящимся в Украине с официальными или рабочими визитами главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций обеспечивается государственная охрана УГО.

Это происходит в соответствии с законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и положением о Государственном Протоколе и Церемониале Украины, утвержденном указом президента от 22 августа 2002 года № 746/2002.

Напомним, в Киеве в ночь на 1 декабря обломки вражеского беспилотника упали на многоквартирный жилой дом.

Читайте также: