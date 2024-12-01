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У Києві лунають вибухи

У Києві лунають вибухи

Київ. / Фото: Associated Press

Дрони летять у напрямку столиці.

Пізно ввечері 1 грудня у Києві пролунали сильні вибухи. Повітряні сили працюють по російських БпЛА. 

Про це повідомляють моніторингові чати.

З моніторингових чатів стало відомо, що гучно у Києві, а також у близькому передмісті. Дрони фіксували у Дарницькому та Дніпровському районах. 

Своєю чергою, Повітряні сили поінформували, що БпЛА заходять зі сходу та півдня в напрямку столиці. 

"Київська область. У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - повідомили у пресслужбі Київської ОВА. 

Як повідомлялося, в Україні було оголошено повітряну тривогу. У низці областей фіксують російські БпЛА.

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