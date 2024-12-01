У Києві лунають вибухи

Дрони летять у напрямку столиці.
Пізно ввечері 1 грудня у Києві пролунали сильні вибухи. Повітряні сили працюють по російських БпЛА.
Про це повідомляють моніторингові чати.
З моніторингових чатів стало відомо, що гучно у Києві, а також у близькому передмісті. Дрони фіксували у Дарницькому та Дніпровському районах.
Своєю чергою, Повітряні сили поінформували, що БпЛА заходять зі сходу та півдня в напрямку столиці.
"Київська область. У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - повідомили у пресслужбі Київської ОВА.
Як повідомлялося, в Україні було оголошено повітряну тривогу. У низці областей фіксують російські БпЛА.
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