У центрі Києва 2 грудня обмежать рух транспорту — відома причина

Такі обмеження завтра пов'язані із проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

В понеділок у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Вони будуть запроваджені в центральній частині міста.

Про це повідомили в Управлінні державної охорони України.

"2 грудня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом", – йдеться в повідомленні.

В органі нагадали, що главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона УДО.

Це відбувається відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" та положення про Державний Протокол та Церемоніал України, затверджене указом президента від 22 серпня 2002 року № 746/2002.

Нагадаємо, у Києві в ніч проти 1 грудня уламки ворожого безпілотник впали на багатоквартирний житловий будинок.

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