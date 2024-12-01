У Києві знову оголошена повітряна тривога: лунають вибухи

Сьогодні, 1 грудня, у Києві зрання була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили у КМВА.

"У Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - написав

Сергій Попко, очільник КМВА.

Нагадаємо, під час дронової атаки на Київ Сили Оборони виявили та знешкодили близько десятка ударних БпЛА, які загрожували столиці.

У КМВА інформують, що, за попередніми даними, внаслідок цієї атаки зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці. Пошкоджено шість автомобілів, в одному з житлових будинків вибуховою хвилею вибиті вікна.

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