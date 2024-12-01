Окупанти атакували Київ дронами: фіксують падіння уламків, пошкоджені автівки

Під час повітряної тривоги у столиці лунали вибухи.

Сьогодні вночі росіяни знову атакували Київ безпілотними літальними апаратами.

Про деталі атаки повідомили у КМВА.

"Сили Оборони виявили та знешкодили близько десятка ударних БпЛА, які загрожували столиці. Попередньо, внаслідок цієї атаки зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці. Пошкоджено шість автомобілів, в одному з житлових будинків вибуховою хвилею вибиті вікна", - йдеться у повідомленні.

За даними оперативного зведення, на цю хвилину - в місті без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.

Читайте також: