В Киеве раздаются сильные взрывы

Жители столицы сообщили, что слышали около трех мощных взрывов.
В Киеве слышны сильные взрывы 25 марта – они прогремели всего через несколько секунд после объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщили местные жители и мэр Виталий Кличко.
"Взрывы в столице. Срочно в укрытия!" – написал мэр Киева в Сети.
Жители столицы сообщили о трех взрывах, которые прогремели всего через несколько секунд после того, как раздались сигналы воздушной тревоги.
В мониторинговых телеграм-каналах предполагается, что, вероятно, россияне устроили запуск нескольких гиперзвуковых ракет "Циркон" с территории оккупированного Крыма. Однако официальной информации о причинах взрывов пока нет.
Заметим, что кроме Киева, воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму.
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