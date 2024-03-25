В Киеве раздаются сильные взрывы

Жители столицы сообщили, что слышали около трех мощных взрывов.

В Киеве слышны сильные взрывы 25 марта – они прогремели всего через несколько секунд после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщили местные жители и мэр Виталий Кличко.

"Взрывы в столице. Срочно в укрытия!" – написал мэр Киева в Сети.

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Жители столицы сообщили о трех взрывах, которые прогремели всего через несколько секунд после того, как раздались сигналы воздушной тревоги.

В мониторинговых телеграм-каналах предполагается, что, вероятно, россияне устроили запуск нескольких гиперзвуковых ракет "Циркон" с территории оккупированного Крыма. Однако официальной информации о причинах взрывов пока нет.

Заметим, что кроме Киева, воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму.

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