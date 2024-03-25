У Києві лунають сильні вибухи

Жителі столиці повідомили, що чули близько трьох потужних вибухів.
У Києві чутно сильні вибухи 25 березня – вони пролунали всього за кілька секунд після оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомили місцеві жителі та мер Віталій Кличко.
"Вибухи в столиці. Терміново в укриття!" – написав мер Києва в Мережі.
Жителі столиці повідомили про близько трьох вибухів, які пролунали лише за кілька секунд після того, як пролунали сигнали повітряної тривоги.
У моніторингових телеграм-каналах припускають, що, ймовірно, росіяни влаштували запуск декількох гіперзвукових ракет "Циркон" з території окупованого Криму. Однак офіційної інформації про причини вибухів поки що немає.
Зауважимо, окрім Києва, повітряна тривога була оголошена на Черкащині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Луганщині, Миколаївщині, Херсонщині, Одещині та в Криму.
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