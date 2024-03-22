Ребенок лежал на земле: в Киеве полиция забрала младенца у наркозависимой матери, которая потеряла сознание "под кайфом" (видео)

Восьмимесячная девочка вместе с женщиной, которая была без сознания, лежала на земле.

В Киеве полицейские и соцработники изъяли младенца у наркозависимой матери, которая без сознания лежала прямо на улице. Восьмимесячная девочка вместе с женщиной находилась на земле.

Об этом сообщает полиция Киева.

"Ювенальные инспекторы Оболонского управления полиции во время патрулирования лесопарковой зоны заметили лежавшую без сознания женщину, а рядом с ней был младенец. Полицейские забрали с холодной земли 8-месячную девочку и привели в сознание ее мать. Последней оказалась наркозависимая 26-летняя жительница Киевщины которая начала вести себя агрессивно и пыталась помешать полицейским заботиться о ребенке", – говорится в сообщении полиции.

Затем на место происшествия прибыли патрульные полицейские вместе с соцработниками. На горе-мать правоохранители составили протокол по ст. 184 КУоАП – невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

Известно, что женщина уже не раз привлекалась к ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Ребенок лежал прямо на земле рядом горе-матерью, находящейся без сознания / Фото: Полиция Киева / Facebook

В настоящее время ребенка доставили в больницу для прохождения медицинского обследования.

Дальнейшей судьбой девочки будут заниматься социальные службы.

Опубликовано Полиция Киева Пятница, 22 марта 2024 г.

Напомним, в Киеве прохожие обнаружили на улице 4-летнего мальчика и его 2-летнюю сестричку. Дети были одни и в белье бегали между домами.

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