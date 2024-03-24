Ракетный удар по Киевской области: что известно о последствиях атаки

Утром 24 марта российский нанес ракетный удар по Киевской области. В регионе работали силы ПВО, есть сбитые цели. Впрочем, произошло падение обломков.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры отсутствуют. Пострадавших от ракетной атаки нет. Падение обломков сбитых целей зафиксировано в трех районах области", — говорится в сообщении.

В одном из населенных пунктов Киевской области обломки упали на территорию автомойки. Повреждена линия электропередачи, которая проходит рядом с мойкой. В результате более 400 домовладений остались без электроэнергии.

В другом населенном пункте обломками сбитых целей повреждена детская площадка на территории частного домовладения. Кроме того, обломки упали на открытой местности за пределами населенных пунктов.

Сегодня над Киевом сбили около 10 российских ракет. В результате ракетного удара в Киеве зафиксировано падение обломков в двух районах столицы: в Деснянском и Шевченковском.

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