Удар по Киеву: из сбитой ракеты вытекло токсичное топливо

Оккупационная армия России против 24 марта атаковала Киев ракетами – ПВО сбила около 10 целей. Из одной из сбитых ракет вытекло токсичное топливо.

Об этом в эфире телемарафона рассказала корреспондентка Людмила Гаврилюк с места падения обломков вражеской ракеты.

"Приехали ГСЧС и попросили отойти от места падения обломков российской ракеты. На 500 метров мы отошли, потому что они как раз начинают забирать обломки и грузить их в машину. Хочу объяснить, почему мы сейчас в масках – здесь идет утечка ракетного топлива, оно очень токсично. Нас попросили специалисты одеть для своего здоровья маски. Здесь довольно тяжело дышать даже несмотря на то, что мы сейчас среди деревьев", — рассказала она.

Корреспондентка также отметила, что на месте падения очень много обломков ракет. Чрезвычайники их грузят уже около 20 мин.

"Работает следственно-оперативная группа. Обломков где-то 7-8 я насчитала, это от одной ракеты. Пока не могут сказать, какой тип – это Х-55 или Х-101. Здесь полностью окружили периметр, где есть обломки от ракеты, но люди уже гуляют с собаками, то есть жизнь продолжается. Украинцы показывают, что их не сломить и россияне в очередной раз воюют против мирного населения", — рассказала Людмила Гаврилюк.

Она также добавила, что в другом районе Киева поврежден фасад многоэтажки, обошлось без жертв.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракета упала в один из районов Киева! На месте произошла утечка топлива!

Напомним, РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами – где были попадания и что известно о последствиях.

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