Массированный удар по Украине ракетами и дронами: где были попадания и что известно о последствиях

Россия в очередной раз совершила массированную атаку по городам Украины.

Оккупационная армия России в ночь на 24 марта нанесла очередной массированный удар по Украине, запустив 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС и 28 беспилотников.

Воздушные силы ВСУ уничтожили 43 вражеских цели: 18 ракет и 25 ударных дронов в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях удара по Украине.

Польша поднимала F-16

Вооруженные силы Польши во время ракетной атаки на Украину в ночь на 24 марта поднимали истребители F-16. Кроме военных самолетов в Польше также были привлечены и союзные самолеты.

Известно, что российская ракета залетела на территорию Польши. По данным военных, объект вошел в польское пространство в районе города Осердув (Люблинское воеводство) и оставался там 39 секунд.

В командовании добавили, что ночью были активированы все необходимые процедуры по обеспечению безопасности польского воздушного пространства.

Киев

Над Киевом силы ПВО сбили около 10 российских ракет. Это был второй удар по столице за четыре дня.

По сообщениям столичной администрации, враг применил три вида крылатых ракет, воздушная тревога продолжалась более двух часов.

Зафиксировано падение обломков в Деснянском и Шевченковском районах. Информация о пострадавших отсутствует. На местах работают оперативные службы.

Львовщина

Во Львовской области в результате ночной атаки ракетами и "Шахедами" поврежден критический объект инфраструктуры. Возник пожар. На месте работают пожарные.

По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.

Как отметил глава ОВА Максим Козицкий, в зону ответственности ППК "Запад" сегодня ночью залетели 19 крылатых ракет и семь вражеских ударных беспилотников.

По информации по состоянию на данный момент, восемь ракет силы ПВО сбили, также уничтожили все семь "Шахедов". Часть – во Львовской области. Остальные – в других областях.

Мэр Андрей Садовый сообщал, что во Львове "прилеты" не зафиксированы.

Кривой Рог

В Кривом Роге в результате атаки без тепла остались больницы и тысячи домов.

Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, в ночь на 24 марта российские войска атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками. Из-за падения обломков в Кривом Роге были повреждены теплосети и линия электропередач. Из-за перепада напряжения в городе отключены несколько котельных.

Россияне также попали по критической инфраструктуре на Никопольщине. Обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект. Электроснабжение уже возобновлено.

По словам руководителя Совета обороны Александра Вилкула, в Кривом Роге было сбито семь ударных БПЛА типа "Шахед".

"Временно остановлена работа "Теплоцентрали", чтобы избежать гидроударов. Часть больниц была переведена на работу от генераторов. Котельные "Теплосети", водоканал, городской электротранспорт – в работе. Все службы города, больницы, социальные учреждения – работают", — отметил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракеты и "Шахеды" разлетелись по Украине! На Львовщине есть попадания! В Киеве ликвидируют последствия!

Напомним, россияне пытались прорвать украинскую оборону: новые данные Генштаба о ситуации на фронте.

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