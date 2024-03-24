Удар по Києву: зі збитої ракети витекло токсичне паливо

Окупаційна армія Росії проти 24 березня атакувала Київ ракетами – ППО збила близько 10 цілей. З однієї зі збитих ракет витекло токсичне паливо.

Про це в ефірі телемарафону розповіла кореспондентка Людмила Гаврилюк з місця падіння уламків ворожої ракети.

"Приїхали ДСНС і попросили відійти від місця падіння уламків російської ракети. На 500 метрів ми відійшли, тому що вони якраз починають забирати уламки і грузити їх до машини. Хочу пояснити, чому ми зараз у масках – тут іде витік ракетного палива, воно дуже токсичне. Нас попросили фахівці одягнути для свого здоров'я маски. Тут доволі важко дихати навіть попри те, що ми зараз серед дерев", – розповіла вона.

Кореспондентка також зауважила, що на місці падіння дуже багато уламків ракет. Надзвичайники їх вантажать вже близько 20 хв.

"Працює слідчо-оперативна група. Уламків десь 7-8 я нарахувала, це від однієї ракети. Поки не можуть сказати, який тип – чи це Х-55, чи Х-101. Тут повністю оточили периметр, де є уламки від ракети, але люди вже гуляють з собаками, тобто життя продовжується. Українці показують, що їх не зламати і росіяни вкотре воюють проти мирного населення", - розповіла Людмила Гаврилюк.

Вона також додала, що в іншому районі Києва пошкоджено фасад багатоповерхівки, обійшлося без жертв.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракета впала в один з районів Києва! На місці стався витік палива!

Нагадаємо, РФ здійснила масований удар по Україні ракетами та дронами – де були влучання та що відомо про наслідки.

Читайте також провідні новини дня: