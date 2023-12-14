В Киеве раздаются мощные взрывы

В Офисе президента призвали украинцев не пренебрегать сигналами тревоги.
В Киеве днем 14 декабря после объявленной воздушной тревоги раздались мощные взрывы.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
По словам очевидцев, взрывы слышны один за другим.
По состоянию на 15:55 столичные власти не предоставили никакой информации о звуках взрывов.
В Офисе президента призвали украинцев не пренебрегать сигналами тревоги.
"Угроза не миновала, тревогу не игнорируйте", — написал руководитель ОП Андрей Ермак.
Напомним, в Украине третий раз за день объявлена масштабная тревога. Взрывы раздались в Хмельницкой области.
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