В Киеве раздаются мощные взрывы

В Офисе президента призвали украинцев не пренебрегать сигналами тревоги.

В Киеве днем 14 декабря после объявленной воздушной тревоги раздались мощные взрывы.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

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По словам очевидцев, взрывы слышны один за другим.

По состоянию на 15:55 столичные власти не предоставили никакой информации о звуках взрывов.

В Офисе президента призвали украинцев не пренебрегать сигналами тревоги.

"Угроза не миновала, тревогу не игнорируйте", — написал руководитель ОП Андрей Ермак.

Напомним, в Украине третий раз за день объявлена масштабная тревога. Взрывы раздались в Хмельницкой области.

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