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В Киеве раздаются мощные взрывы

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
6739
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве раздаются мощные взрывы

Ракета / Фото: Associated Press

В Офисе президента призвали украинцев не пренебрегать сигналами тревоги.

В Киеве днем 14 декабря после объявленной воздушной тревоги раздались мощные взрывы.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

По словам очевидцев, взрывы слышны один за другим.

По состоянию на 15:55 столичные власти не предоставили никакой информации о звуках взрывов.

В Офисе президента призвали украинцев не пренебрегать сигналами тревоги.

"Угроза не миновала, тревогу не игнорируйте", — написал руководитель ОП Андрей Ермак.

Напомним, в Украине третий раз за день объявлена масштабная тревога. Взрывы раздались в Хмельницкой области.

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Дата публикации
Просмотры
6739
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