В Киеве и области объявлена воздушная тревога: что известно

В четверг утром, 14 декабря, в Киеве и области объявлена воздушная тревога. "Покраснела" также Черниговская область. Есть опасность ракетного удара.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Киевская, Черниговская области – ракетная опасность", – говорится в сообщении.

Впоследствии ПС подчеркнули, чтобы жители столицы позаботились о собственной безопасности: "Киев — в укрытие!". В свою очередь, мониторинговые каналы сообщают о движении ракеты или фальш-цели в направлении города.

По состоянию на 08.43 сирены раздаются в Киеве и области, а также на Черниговщине. Тревога в регионах была объявлена в 08:40.

Карта тревог по состоянию на 08:43.

Как сообщалось, ночью РФ атаковала дронами и ракетами С-300. Силы ПВО сбили 41 дрон. Воздушные силы подчеркнули, что основным направлением удара БПЛА стала Одесщина.

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