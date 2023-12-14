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У Києві лунають потужні вибухи

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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6739
Час на прочитання
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У Києві лунають потужні вибухи

Ракета / Фото: Associated Press

В Офісі президента закликали українців не нехтувати сигналами тривоги.

У Києві вдень 14 грудня після оголошеної повітряної тривоги пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

За словами очевидців, вибухи чутно один за одним. 

Станом на 15:55 столична влада не надала жодної інформації про звуки вибухів. 

В Офісі президента закликали українців не нехтувати сигналами тривоги.

"Загроза не минула, тривогу не ігноруйте", - написав керівник ОП Андрій Єрмак. 

Нагадаємо, в Україні втретє за день оголошена масштабна тривога. Вибухи пролунали у Хмельницькій області. 

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