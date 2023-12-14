У Києві лунають потужні вибухи

В Офісі президента закликали українців не нехтувати сигналами тривоги.
У Києві вдень 14 грудня після оголошеної повітряної тривоги пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.
За словами очевидців, вибухи чутно один за одним.
Станом на 15:55 столична влада не надала жодної інформації про звуки вибухів.
В Офісі президента закликали українців не нехтувати сигналами тривоги.
"Загроза не минула, тривогу не ігноруйте", - написав керівник ОП Андрій Єрмак.
Нагадаємо, в Україні втретє за день оголошена масштабна тривога. Вибухи пролунали у Хмельницькій області.
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