Підтоплення "синьої" гілки метро Києва: на яких ще ділянках можуть виникнути аварії

У Києві через підтоплення можуть тимчасово закрити проїзд і для нових ділянок метрополітену. Йдеться про відрізок від станції "Тараса Шевченка" до станції "Почайна" на синій гілці метро.

Про це розповів директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, передає OBOZ.UA.

За його словами, попри можливу загрозу, передчасно хвилюватися не варто. Він каже, що у метрополітені побудували експериментальний тунель ще в 80-х роках минулого сторіччя, і він має певні особливості.

"Цей тунель змінює габарити: тобто стає дещо еліпсоїдної форми. Але жодної небезпеки для пасажирів немає", - сказав він.

Директор "Київського метрополітену" підкреслив, що підприємство планувало провести там роботи влітку 2024 року. Зокрема, там мали налагодити наземне сполучення і перекрити цей відрізок для ремонтних робіт.

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Він додав, що також стежать за ситуацією й на ділянці від "Славутича" до "Червоного Хутора" на зеленій гілці метро. За словами директора комунального підприємства, цей відрізок теж розміщений у водонасичених ґрунтах.

"Ми періодично там проводимо гідроізоляційні роботи й ліквідовуємо течії. Але там немає таких важких гідрогеологічних умов, як на перегоні між "Деміївська" та "Теремки", – зауважив директор підприємства.

Нагадаємо, поліція 13 грудня прийшла розбиратися в КМДА. Обшуки також проводять в “Метробуді” та “Київському метрополітені”. Правоохоронці шукають винних у транспортному колапсі в столиці - від 8 грудня у Києві не функціонує майже половина синьої гілки метро.

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