Негода на Київщині: енергетики переходять в посилений режим роботи

Протягом дня в Київській області очікується мокрий сніг, дощ та пориви вітру.
Через негоду енергетики переходять на посилений режим в Києві та області.
Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК.
За прогнозами синоптиків, сьогодні протягом дня в Київській області очікується мокрий сніг, дощ та пориви вітру.
"Через це енергетики переходять в посилений режим роботи та готуються ліквідовувати наслідки аварій в разі їх виникнення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 14 грудня, у низці областей України оголошено штормове попередження через ускладнення погодних умов. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.
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