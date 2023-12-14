Негода на Київщині: енергетики переходять в посилений режим роботи

Протягом дня в Київській області очікується мокрий сніг, дощ та пориви вітру.

Через негоду енергетики переходять на посилений режим в Києві та області.

Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК.

За прогнозами синоптиків, сьогодні протягом дня в Київській області очікується мокрий сніг, дощ та пориви вітру.

"Через це енергетики переходять в посилений режим роботи та готуються ліквідовувати наслідки аварій в разі їх виникнення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 грудня, у низці областей України оголошено штормове попередження через ускладнення погодних умов. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.