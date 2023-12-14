У Києві та області оголошено повітряну тривогу: що відомо

У четвер зранку, 14 грудня, Києві та області оголошено повітряну тривогу. "Почервоніла" також Чернігівська область. Існує небезпека ракетного удару.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Київська, Чернігівська області – ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Згодом ПС наголосили, аби мешканці столиці подбали про власну безпеку: "Київ - в укриття!". Своєю чергою, моніторингові канали повідомляють про рух ракети або фальш-цілі в напрямку міста.

Станом на 08:43 сирени лунають у Києві та області, а також на Чернігівщині. Тривогу в регіонах було оголошено о 08:40.

Мапа тривог станом на 08:43.

Як повідомлялося, вночі РФ атакувала дронами і ракетами С-300. Сили ППО збили 41 дрон. Повітряні сили наголосили, що основним напрямком удару БпЛА стала Одещина.

Читайте провідні новини дня: