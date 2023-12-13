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Генерал армії пояснив зміну тактики ракетних ударів РФ по Києву

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Генерал армії пояснив зміну тактики ракетних ударів РФ по Києву

Руйнування в Києві внаслідок ракетної атаки 13 грудня / Фото: Віталій Кличко/Тelegram

Україна дає відсіч ударам ворога, який випробовує все нові й нові підходи.

Окупанти зрозуміли, що старі системи й крилаті ракети часто неефективні. Через це армія РФ намагається використовувати більш ефективне озброєння, а також фактор несподіванки.

Про це розповів колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Тактику змінюють, але успіху не мають

Бачимо, що Росія змінила стратегію і тактику застосування і ракетних систем, і безпілотників. У цій ситуації вони зрозуміли, що саме крилаті ракети чи старі системи Х-555, Х-101 – вони часто неефективні.

"Ми виявляємо ранні пуски, приблизно за 25-30 хвилин, і, звичайно, визначаємо траєкторію, супроводжуємо і завдаємо ударів майже по всіх цілях. Тому їхня ефективність мала. Лише масове використання може призвести до певних втрат", – сказав Маломуж.

Безумовно, ворог вивчає нашу ППО, систему захисту великих міст, важливих об'єктів, зокрема енергетичних. Україна готувалася до цього, створюючи щити – великі малі, вогневі, електронні (РЕБ) і так далі. 

 "Намагаються використовувати елементи більш ефективні, високотехнологічні й фактор несподіванки: запускає ракети з різних точок, не пускають МіГ-31, який баражує, ми підіймаємо тривогу й очікуємо "Кинджал" на певному періоді і теж готуємося збивати цю балістику", – пояснив генерал армії.

Замість цього вони запускають, наприклад, "Іскандери" за балістичною траєкторією, з пускових установок, які не фіксуються, як літаки, або зі стратегічних бомбардувальників, які також не беруть наші радіолокаційні системи. Вони летять 10-12 хвилин, це набагато менше. Звісно, складно їх виявити спочатку. Тому, як правило, сигнал повітряної тривоги звучить вже після завдання удару, або в момент, як цієї ночі", – сказав колишній розвідник.

При цьому Patriot, IRIS-T та інші системи в автоматичному режимі виявляють ці цілі, наводять і одразу ж завдають ударів. Тобто вони відпрацьовують ще до оголошення тривоги. 

"Так, ворог змінює тактику, намагається тиснути на наших громадян, але все-таки ми справляємося з ситуацією. Єдина проблема – уламки, які падають. Сьогодні маємо певні втрати людей, будівель та споруд на території Києва", – підсумував він.

Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня РФ атакувала Київ. Внаслідок обстрілу постраждало 53 людини.

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Дата публікації
Перегляди
323
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