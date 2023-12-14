Нікіта Добринін став ведучим медіа ТиКиїв та запустив новий YouTube-проєкт «Київ, що тримається»

“Київ, що тримається” - це серія відвертих інтерв’ю з людьми столиці, які продовжують свою справу попри війну, своїми діями надихають інших та роблять це місто сильнішим.

До команди медіа про столицю ТиКиїв доєднався відомий теле- та радіоведучий, блогер та інфлюенсер Нікіта Добринін. Він став ведучим нового проєкту “Київ, що тримається” на YouTube-каналі ТиКиїв.

Разом з Нікітою Добриніним ТиКиїв розпочав роботу над новим YouTube-проєктом – “Київ, що тримається”. Це серія відвертих інтерв’ю з людьми столиці, які продовжують свою справу попри війну, своїми діями надихають інших та роблять це місто сильнішим. Герої проєкту – відомі своєю діяльністю українці: діячі культури, актори, музиканти, ресторатори, підприємці та волонтери, що живуть у Києві.

Вже вийшло декілька випусків проєкту “Київ, що тримається”. Героїнею, яка відкрила серію інтерв’ю, стала столична рестораторка, співвласниця мережі ресторанів "Завертайло" та кондитерських "Honey" Анна Завертайло. Анна розказала про сімейний бізнес, власну та командну мотивацію, підтримку родини й материнство, а також підприємницьку діяльність під час війни та кондитерське мистецтво з громадянською позицією.

Другий випуск проєкту “Київ, що тримається” — з актрисою, ведучою, авторкою книжок та підприємицею Дар'єю Малаховою.

У третьому випуску «Київ, що тримається» Нікіта Добринін зустрівся з Назаром Грабаром — танцюристом, актором і моделлю, який з початком повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ.

“Цей проєкт про особистісні виклики і професійне зростання, про війну і Київ, про мотивацію, майбутнє та місію в житті. Цим проєктом ми хочемо надихати глядачів не тільки триматись, але й зростати і підсилюватись, переглядаючи досвід інших киян”, – ділиться Нікіта Добринін.

«У Києві я переживав найважливіші події і у своєму персональному житті, і у житті країни. Мій переїзд до Києва у 2008 році – це початок мого кар’єрного розвитку. Я з маленького міста Чернівці, красивого та затишного, – але Київ завжди мене приваблював масштабом. Тим, що у ньому багато різних цікавих людей: ти виходиш з метро, і тебе одразу захоплює динаміка, енергія і швидкість. Дуже радий жити і працювати тут, я з дитинства про це мріяв”, – говорить Нікіта.

На телебаченні Нікіта з 2005 року. Зокрема працював на М1, 1+1, МТV Україна, Перший Національний, ТЕТ. Має за плечима ряд успішних проєктів, які отримали велику популярність та визнання глядачів. У 2014 році Нікіта Добринін працював ведучим хіт-параду на телеканалі М1. З 2017 року очолив редакцію чоловічого глянцевого журналу XXL. З серпня 2023 року ведучий шоу «Ближче до зірок» на телеканалі ТЕТ.