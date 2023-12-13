Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Збив військового на блокпосту: суддя Тандир продовжує отримувати зарплату, перебуваючи у СІЗО

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
320
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Збив військового на блокпосту: суддя Тандир продовжує отримувати зарплату, перебуваючи у СІЗО

Олексій Тандир / Фото: скриншот з відео

Надбавки з судді-злочинця таки зняли.

Суддя Олексій Тандир, який насмерть збив військового, вже пів року перебуває у СІЗО. При цьому він продовжує отримувати зарплату в Макарівському районному суді Київської області.

Про це пише "Бабель" із посиланням на Територіальне управління Державної судової адміністрації в Київській області.

Деталі

Зазначається. що від скоєння злочину судді нараховують посадовий оклад у розмірі 63 тисяч гривень. Натомість з Тандира зняли надбавки за:

  • вислугу років;
  • науковий ступінь;
  • адміністративну роботу як голови суду.

Журналісти відзначають, що заробітна плата Тандира з усіма надбавками становила приблизно 100 тисяч гривень. У відповіді на запит управління повідомило, що з березня по травень 2023 року горе-суддя отримав винагороду на загальну суму 305 867 гривень.

Нагадаємо, у ніч проти 26 травня суддя Олексій Тандир на блокпості в Києві збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії. Потерпілий помер на місці аварії. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
320
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація