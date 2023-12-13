Збив військового на блокпосту: суддя Тандир продовжує отримувати зарплату, перебуваючи у СІЗО

Суддя Олексій Тандир, який насмерть збив військового, вже пів року перебуває у СІЗО. При цьому він продовжує отримувати зарплату в Макарівському районному суді Київської області.

Про це пише "Бабель" із посиланням на Територіальне управління Державної судової адміністрації в Київській області.

Деталі

Зазначається. що від скоєння злочину судді нараховують посадовий оклад у розмірі 63 тисяч гривень. Натомість з Тандира зняли надбавки за:

вислугу років;

науковий ступінь;

адміністративну роботу як голови суду.

Журналісти відзначають, що заробітна плата Тандира з усіма надбавками становила приблизно 100 тисяч гривень. У відповіді на запит управління повідомило, що з березня по травень 2023 року горе-суддя отримав винагороду на загальну суму 305 867 гривень.

Нагадаємо, у ніч проти 26 травня суддя Олексій Тандир на блокпості в Києві збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії. Потерпілий помер на місці аварії.

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