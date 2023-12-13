У Defense Express назвали кількість ракет 48Н6, якими Росія атакувала Київ

Дальність ракет 48Н6, скоріше за все, понад 300 км, ці ракети ще радянського виробництва, тому в Росії їх багато.

Наявність ракет 48Н6, якими РФ атакувала Київ, вимірюється тисячами, і Росія продовжує їх виготовляти

Про це головний редактор Defense Express Олег Катков розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Щодо ракет, якими сьогодні атакували Київ, то йдеться про дальність понад 280 км. Тобто, дальність цих ракет, скоріше за все, понад 300 км. Ці ракети ще радянського виробництва. Тому кількість їх в Росії значна", - розповів Катков.

Експерт наголосив, що РФ продовжує виготовляти ракети 48Н6.



"Російська ракета 48Н6, якими РФ атакувала Київ, була основною до комплексу С-400. Хоча ця ракета вироблялась ще за часів СРСР, Росія продовжує їх виготовляти. Точну кількість цих ракет назвати важко. Втім, скоріше за все, мова йде про діапазон з трьома нулями, тобто у тисячу одиниць. І Росія продовжує їх виготовляти. Тому рахувати їх просто немає жодного сенсу", - додав він.

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Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня Київ був атакований ракетами С-400 вперше за майже рік. ППО збила всі ракети, але через падіння уламків у столиці є руйнування та понад 50 постраждалих, зокрема діти. Крім того, 35 будинків лишилися без світла. Внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі.

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