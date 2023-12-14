У Києві евакуювали понад 700 дітей і дорослих через пожежу у школі Святошинського району: фото

У Святошинському районі Києва рятувальники у четвер, 14 грудня, евакуювали понад 700 учнів і працівників спеціалізованої школи №185 імені Володимира Вернадського через займання у приміщенні навчального закладу.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Києві.

За словами рятувальників, займання виникло у четвер вранці у підвалі школи №185 через коротке замикання електропроводів з подальшим горінням.

На свіже повітря було евакуйовано 665 дітей та 60 працівників школи .

За близько пів години загорання на площі п'ять квадратних метрів ліквідували

На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, на Київщині, в Обухівському районі, вранці 13 грудня стався вибух газу в приватному будинку – загинув чоловік.

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