Непогода в Киевской области: энергетики переходят в усиленный режим работы

В Киевской области ожидается мокрый снег, дождь и порывы ветра.

Из-за непогоды энергетики переходят на усиленный режим в Киеве и области.

Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Киевской области ожидается мокрый снег, дождь и порывы ветра.

"Из-за этого энергетики переходят в усиленный режим работы и готовятся ликвидировать последствия аварий в случае их возникновения", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 декабря, в ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение из-за осложнений погодных условий. Объявлен I уровень опасности, желтый.