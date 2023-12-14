Подтопление "синей" ветки метро Киева: на каких еще участках могут возникнуть аварии

В Киеве из-за подтоплений могут временно закрыть проезд и для новых участков метрополитена. Речь идет об отрезке от станции "Тараса Шевченко" до станции "Почайна" на синей ветке метро.

Об этом рассказал директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, передаёт OBOZ.UA.

По его словам, несмотря на возможную угрозу, преждевременно волноваться не стоит. Он говорит, что в метрополитене построили экспериментальный тоннель еще в 80-х годах прошлого столетия, и у него есть определенные особенности.

"Этот тоннель меняет габариты: то есть становится несколько эллипсоидной формы. Но никакой опасности для пассажиров нет", — сказал он.

Директор "Киевского метрополитена" подчеркнул, что предприятие планировало провести там работы летом 2024 года. В частности, там должны были наладить наземное сообщение и перекрыть этот отрезок для ремонтных работ.

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Он добавил, что также следят за ситуацией и на участке от "Славутича" до "Красного Хутора" на зеленой ветке метро. По словам директора коммунального предприятия, этот отрезок тоже размещен в водонасыщенных грунтах.

"Мы периодически проводим гидроизоляционные работы и ликвидируем течения. Но там нет таких тяжелых гидрогеологических условий, как на перегоне между "Демеевская" и "Теремки", — отметил директор предприятия.

Напомним, полиция 13 декабря пришла разбираться в КГГА. Обыски также проводятся в "Метрострое" и "Киевском метрополитене". Правоохранители ищут виновных в транспортном коллапсе в столице – с 8 декабря в Киеве не функционирует почти половина синей ветки метро.

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