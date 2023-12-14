В Киеве эвакуировали более 700 детей и взрослых из-за пожара в школе Святошинского района: фото

В Святошинском районе Киева спасатели в четверг, 14 декабря, эвакуировали более 700 учеников и работников специализированной школы №185 имени Владимира Вернадского из-за возгорания в помещении учебного заведения.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

По словам спасателей, возгорание возникло в четверг утром в подвале школы №185 из-за короткого замыкания электропроводов с последующим горением.

На свежий воздух было эвакуировано 665 детей и 60 работников школы.

Примерно через полчаса возгорание на площади пять квадратных метров ликвидировали.

К счастью, пострадавших нет.

Напомним, в Киевской области, в Обуховском районе, утром 13 декабря произошел взрыв газа в частном доме – погиб мужчина.

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