В Киеве раздался взрыв - очевидцы

Воздушной тревоги в это время объявлено не было.

Вечером в воскресенье, 19 марта, жители Киева были встревожены взрывом, слышимым на правом берегу столицы.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

Воздушной тревоги в это время объявлено не было, причина взрыва пока неизвестна.

Звук взрыва со стороны столицы слышали также жители Ирпеня.

Как сообщили ТСН.ua в Святошинском войском, звук взрыва, о котором сообщают киевляне, вероятно, был вызван выстрелом. Официально об этом ничего не сообщается.

Напомним, в начале февраля этого года в Киеве на территории бывшего завода раздался взрыв и вспыхнул пожар. В результате инцидента четыре человека погибли, есть пострадавшие. По предварительной информации, причиной взрыва мог стать газовый баллон.

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