В Киеве раздался взрыв - очевидцы

Воздушной тревоги в это время объявлено не было.
Вечером в воскресенье, 19 марта, жители Киева были встревожены взрывом, слышимым на правом берегу столицы.
Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.
Воздушной тревоги в это время объявлено не было, причина взрыва пока неизвестна.
Звук взрыва со стороны столицы слышали также жители Ирпеня.
Как сообщили ТСН.ua в Святошинском войском, звук взрыва, о котором сообщают киевляне, вероятно, был вызван выстрелом. Официально об этом ничего не сообщается.
Напомним, в начале февраля этого года в Киеве на территории бывшего завода раздался взрыв и вспыхнул пожар. В результате инцидента четыре человека погибли, есть пострадавшие. По предварительной информации, причиной взрыва мог стать газовый баллон.
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