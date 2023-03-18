В Броварах мужчина пытался изнасиловать девушку в туалете ТРЦ: фото, видео

В одной из кабинок неизвестный напал на женщину и, угрожая ножом, пытался совершить сексуальное насилие.
В Броварах под Киевом мужчина пытался изнасиловать девушку в туалете ТРЦ.
Об этом сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небэтов в Telegram в субботу, 18 марта.
По информации полиции, молодчик ворвался в женскую уборную. В одной из кабинок он напал на женщину и, угрожая ножом, пытался совершить сексуальное насилие.
"Довести позорное намерение до конца нападающий не смог. Негодяй испугался женщины, зашедшей в туалет следом, и попытался скрыться", — сообщил Небытов.
Сотрудники и посетители ТРЦ задержали злоумышленника и вызвали полицию.
Нападавший помещен в изолятор временного содержания.
За покушение на изнасилование молодчику грозит до пяти лет заключения.
Небытов отметил, что молодчик уже был ранее судим.
Напомним, в Киеве 36-летняя женщина во время ссоры всадила нож в спину 20-летнему сожителю.
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