В Броварах мужчина пытался изнасиловать девушку в туалете ТРЦ: фото, видео

В одной из кабинок неизвестный напал на женщину и, угрожая ножом, пытался совершить сексуальное насилие.

В Броварах под Киевом мужчина пытался изнасиловать девушку в туалете ТРЦ.

Об этом сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небэтов в Telegram в субботу, 18 марта.

По информации полиции, молодчик ворвался в женскую уборную. В одной из кабинок он напал на женщину и, угрожая ножом, пытался совершить сексуальное насилие.

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"Довести позорное намерение до конца нападающий не смог. Негодяй испугался женщины, зашедшей в туалет следом, и попытался скрыться", — сообщил Небытов.

Сотрудники и посетители ТРЦ задержали злоумышленника и вызвали полицию.

Нападавший помещен в изолятор временного содержания.

За покушение на изнасилование молодчику грозит до пяти лет заключения.

Небытов отметил, что молодчик уже был ранее судим.

Напомним, в Киеве 36-летняя женщина во время ссоры всадила нож в спину 20-летнему сожителю.

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