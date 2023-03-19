В Киеве похоронили героя, погибшего в прошлом году на "Азовстали"

Похоронить "Делфи" удалось после обмена телами погибших и ДНК-экспертизы.

В Киеве, на Байковом кладбище, попрощались с лейтенантом Вадимом Фокшей (позывной "Делфи"), погибшим в прошлом году 8 мая на "Азовстале" в Мариуполе.

Об этом сообщает "Укринформ".

Боец погиб 8 мая 2022 года в результате попадания вражеской авиабомбы в бункер на заводе. Ему было 32 года.

Похоронить "Делфи" удалось после обмена телами погибших и ряда ДНК-экспертиз. Защитника "Азовстали" посмертно наградили орденом "За мужество" III степени.

Побратимы погибшего воина передали его маме Светлане и жене Татьяне государственный флаг Украины, которым укрыли гроб, а также флаг полка "Азов".

Что известно о "Делфи"

Вадим Фокша – уроженец Запорожской области. Он родился 17 июня 1990 года в селе Садовое на Запорожье. Окончил Таврический государственный агротехнологический университет. Некоторое время работал учителем. В 2018 году мужчина присоединился к полку "Азов". Участвовал в обороне "Азовстали", занимался эвакуацией гражданского населения и раненых воинов.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть тела 1409 защитников.

Ранее сообщалось, что 26-летний спецназовец Николай Самойленко погиб в плену. Также сообщалось, что в бою с "вагнеровцами" под Бахмутом погиб 20-летний защитник из Киевской области.

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