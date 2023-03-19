У Києві пролунав вибух

Повітряної тривоги у цей час оголошено не було.

Увечері в неділю, 19 березня, мешканці Києва були стривожені вибухом, який було чутно на правому березі столиці.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Повітряної тривоги у цей час оголошено не було, причина вибуху наразі невідома.

Звук вибуху зі сторони столиці чули також мешканці Ірпеня.

Як повідомили ТСН.ua у Святошинському військоматі, звук вибуху, про який повідомляють кияни, ймовірно, був викликаний пострілом. Офіційно наразі про це нічого не повідомляється.

Нагадаємо, на початку лютого цього року в Києві на території колишнього заводу пролунав вибух і спалахнула пожежа. Внаслідок інциденту чотири людини загинули, є потерпілі. За попередньою інформацією, причиною вибуху міг стати газовий балон.

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