У Києві пролунав вибух

Повітряної тривоги у цей час оголошено не було.
Увечері в неділю, 19 березня, мешканці Києва були стривожені вибухом, який було чутно на правому березі столиці.
Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.
Повітряної тривоги у цей час оголошено не було, причина вибуху наразі невідома.
Звук вибуху зі сторони столиці чули також мешканці Ірпеня.
Як повідомили ТСН.ua у Святошинському військоматі, звук вибуху, про який повідомляють кияни, ймовірно, був викликаний пострілом. Офіційно наразі про це нічого не повідомляється.
Нагадаємо, на початку лютого цього року в Києві на території колишнього заводу пролунав вибух і спалахнула пожежа. Внаслідок інциденту чотири людини загинули, є потерпілі. За попередньою інформацією, причиною вибуху міг стати газовий балон.
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