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В Киеве прогремели взрывы: стали известны последствия дроновой атаки
Российская армия атаковала Киев беспилотником во время «желтой» воздушной тревоги.
В среду утром, 4 ноября, российская армия атаковала Киев. В столице произошли взрывы. В одном из районов фиксируют последствия.
Что известно об атаке на Киев — читайте на ТСН.ua.
Заметим, последняя воздушная тревога желтого уровня была в Киеве с 06:16 до 06:27. Воздушные силы предупреждали о реактивном БпЛА, направлявшемся через Бровары к центру Киева.
Что известно об атаке на Киев 4 ноября
В Киевской городской военной администрации сообщили, что в Деснянском районе зафиксировали падение обломков на открытой территории вблизи частного дома.
«Информация о возможных повреждениях и пострадавших уточняется», — добавили в сообщении.
В 09:45 после отбоя воздушной тревоги в КГВА сообщили, что после утренней российской атаки есть последствия в двух районах.
В Святошинском районе обломки российского дрона упали на территории частного жилого дома, возникло возгорание кровли.
В Голосеевском районе загорелись обломки дрона, которые упали на открытой территории.
Ситуация со светом в Киеве — последние новости
Из-за российских атак на объекты энергетики в Киеве сложилась сложная ситуация с электроснабжением. С вечера 3 ноября в столице временно остановили трамваи и троллейбусы. Чтобы сохранить пассажирское сообщение, на коммунальные линии выведут дублирующие автобусы.
Кроме того, в Киеве время от времени вводят экстренные отключения света. Ведь из-за атак последних дней повреждены объекты киевского регионального энергоузла.
Из-за российских атак на энергетику объекты «Киевводоканала» остались без электричества. На утро 4 ноября подача воды в столице частично восстановлена. Впрочем, в районах, где нет водоснабжения, бюветы будут подключать к генераторам.