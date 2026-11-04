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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве прогремели взрывы: стали известны последствия дроновой атаки

Российская армия атаковала Киев беспилотником во время «желтой» воздушной тревоги.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Взрывы в Киеве 4 ноября

Взрывы в Киеве 4 ноября / © Associated Press

В среду утром, 4 ноября, российская армия атаковала Киев. В столице произошли взрывы. В одном из районов фиксируют последствия.

Что известно об атаке на Киев — читайте на ТСН.ua.

Заметим, последняя воздушная тревога желтого уровня была в Киеве с 06:16 до 06:27. Воздушные силы предупреждали о реактивном БпЛА, направлявшемся через Бровары к центру Киева.

Что известно об атаке на Киев 4 ноября

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в Деснянском районе зафиксировали падение обломков на открытой территории вблизи частного дома.

«Информация о возможных повреждениях и пострадавших уточняется», — добавили в сообщении.

В 09:45 после отбоя воздушной тревоги в КГВА сообщили, что после утренней российской атаки есть последствия в двух районах.

  • В Святошинском районе обломки российского дрона упали на территории частного жилого дома, возникло возгорание кровли.

  • В Голосеевском районе загорелись обломки дрона, которые упали на открытой территории.

Ситуация со светом в Киеве — последние новости

Из-за российских атак на объекты энергетики в Киеве сложилась сложная ситуация с электроснабжением. С вечера 3 ноября в столице временно остановили трамваи и троллейбусы. Чтобы сохранить пассажирское сообщение, на коммунальные линии выведут дублирующие автобусы.

Кроме того, в Киеве время от времени вводят экстренные отключения света. Ведь из-за атак последних дней повреждены объекты киевского регионального энергоузла.

Из-за российских атак на энергетику объекты «Киевводоканала» остались без электричества. На утро 4 ноября подача воды в столице частично восстановлена. Впрочем, в районах, где нет водоснабжения, бюветы будут подключать к генераторам.

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