В Киеве продают 10-комнатную квартиру почти за 200 млн грн: что там есть (фото)

В объявлении говорится, что это пентхаус с уникальными видами на Днепр, Мариинский парк и храмы Киева. Квартира выполнена в трех уровнях, общая площадь 500 квадратных метров.

В Киеве за 5 млн долларов (более 180 млн грн) продают 10-комнатную квартиру на 500 квадратов. Она трехуровневая. Там есть домашний кинотеатр и спортивная зона.

Объявление о продаже размещено на ресурсе DOM.RIA.

Согласно объявлению, в квартире есть:

паркет из мербау и ореха;

деревянная лестница с французским литьем;

шелковые обои, тюль и гардины;

хрустальные люстры и бра.

Квартира имеет три уровня

Площадь первого уровня – 150 квадратов. На нем расположены:

гостиная;

библиотека;

столовая;

кухня;

гостевой санузел.

На втором уровне – площадью 150 квадратных метров – расположена хозяйственная спальня с ванной комнатой и двумя туалетами.

Кроме того, там есть детская спальня с санузлом и туалетом.

Площадь третьего уровня – 200 квадратных метров. На нем расположены:

спальня/кабинет с санузлом и туалетом;

домашний кинотеатр;

спортивная зона;

игровая;

гостевая спальня;

санузел;

помещения для персонала с мини-кухней и санузлом с душевой кабиной;

прачечная.

Как выглядит квартира за 5 млн долларов

"Пентхаус с уникальными видами на Днепр, Мариинский парк и храмы Киева выполнен в трех уровнях. Общая площадь 500 кв. м. Стены из кирпича. Централизованное отопление", – говорится в объявлении.

Напомним, в социальных сетях обсуждают необычную квартиру, проданную на столичном Печерске. Отмечается, что за 4-комнатный дом просят $1,3 млн (почти 50 миллионов гривен).

Одна квартира превратилась сразу в три: разрешены ли такие манипуляции

Читайте также: