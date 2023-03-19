В Киеве продают 10-комнатную квартиру почти за 200 млн грн: что там есть (фото)

В объявлении говорится, что это пентхаус с уникальными видами на Днепр, Мариинский парк и храмы Киева. Квартира выполнена в трех уровнях, общая площадь 500 квадратных метров.
В Киеве за 5 млн долларов (более 180 млн грн) продают 10-комнатную квартиру на 500 квадратов. Она трехуровневая. Там есть домашний кинотеатр и спортивная зона.
Объявление о продаже размещено на ресурсе DOM.RIA.
Согласно объявлению, в квартире есть:
- паркет из мербау и ореха;
- деревянная лестница с французским литьем;
- шелковые обои, тюль и гардины;
- хрустальные люстры и бра.
Квартира имеет три уровня
Площадь первого уровня – 150 квадратов. На нем расположены:
- гостиная;
- библиотека;
- столовая;
- кухня;
- гостевой санузел.
На втором уровне – площадью 150 квадратных метров – расположена хозяйственная спальня с ванной комнатой и двумя туалетами.
Кроме того, там есть детская спальня с санузлом и туалетом.
Площадь третьего уровня – 200 квадратных метров. На нем расположены:
- спальня/кабинет с санузлом и туалетом;
- домашний кинотеатр;
- спортивная зона;
- игровая;
- гостевая спальня;
- санузел;
- помещения для персонала с мини-кухней и санузлом с душевой кабиной;
- прачечная.
Как выглядит квартира за 5 млн долларов
"Пентхаус с уникальными видами на Днепр, Мариинский парк и храмы Киева выполнен в трех уровнях. Общая площадь 500 кв. м. Стены из кирпича. Централизованное отопление", – говорится в объявлении.
Напомним, в социальных сетях обсуждают необычную квартиру, проданную на столичном Печерске. Отмечается, что за 4-комнатный дом просят $1,3 млн (почти 50 миллионов гривен).
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