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В Киеве продают 10-комнатную квартиру почти за 200 млн грн: что там есть (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Киеве продают 10-комнатную квартиру почти за 200 млн грн: что там есть (фото)

Фото: dom.ria.com

В объявлении говорится, что это пентхаус с уникальными видами на Днепр, Мариинский парк и храмы Киева. Квартира выполнена в трех уровнях, общая площадь 500 квадратных метров.

В Киеве за 5 млн долларов (более 180 млн грн) продают 10-комнатную квартиру на 500 квадратов. Она трехуровневая. Там есть домашний кинотеатр и спортивная зона.

Объявление о продаже размещено на ресурсе DOM.RIA.

Согласно объявлению, в квартире есть:

  • паркет из мербау и ореха;
  • деревянная лестница с французским литьем;
  • шелковые обои, тюль и гардины;
  • хрустальные люстры и бра.
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Квартира имеет три уровня

Площадь первого уровня – 150 квадратов. На нем расположены:

  • гостиная;
  • библиотека;
  • столовая;
  • кухня;
  • гостевой санузел.

На втором уровне – площадью 150 квадратных метров – расположена хозяйственная спальня с ванной комнатой и двумя туалетами.

Кроме того, там есть детская спальня с санузлом и туалетом.

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Площадь третьего уровня – 200 квадратных метров. На нем расположены:

  • спальня/кабинет с санузлом и туалетом;
  • домашний кинотеатр;
  • спортивная зона;
  • игровая;
  • гостевая спальня;
  • санузел;
  • помещения для персонала с мини-кухней и санузлом с душевой кабиной;
  • прачечная.
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Как выглядит квартира за 5 млн долларов

"Пентхаус с уникальными видами на Днепр, Мариинский парк и храмы Киева выполнен в трех уровнях. Общая площадь 500 кв. м. Стены из кирпича. Централизованное отопление", – говорится в объявлении.

Напомним, в социальных сетях обсуждают необычную квартиру, проданную на столичном Печерске. Отмечается, что за 4-комнатный дом просят $1,3 млн (почти 50 миллионов гривен).

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Одна квартира превратилась сразу в три: разрешены ли такие манипуляции

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Дата публикации
Просмотры
288
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