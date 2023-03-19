Застрял головой в банке: киевские полицейские спасли котика (видео)

Вероятно, "пушистик" попал в беду, когда искал еду.

Столичные полицейские в Голосеевском районе спасли котика. Животное было очень напугано, когда пыталось освободиться.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

"Блюстители порядка остановились, чтобы помочь пушистику. Инспектор Вадим Петрачук осторожно снял банку и освободил четырехлапого. Спасенный котик сбежал во дворы", — говорится в сообщении.

Вероятно, животное попало в беду вовремя поиска еды.

Ранее мы сообщали, что в Киеве полицейские спасли щенка, которого владелица морила голодом, поила водкой и избивала. В результате собаку изъяли, а женщину наказали.

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