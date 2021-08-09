В Киеве пропал несовершеннолетний парень: приметы

Дмитрий Ткаченко, в 2004 г. р., ушел из дома из дома 8 августа и до сих пор не вернулся.

В Киеве пропал несовершеннолетний парень.

Дмитрий Ткаченко, в 2004 г.р., ушел из дома из дома 8 августа и до сих пор не вернулся.

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Об этом сообщает Дарницкое управления ГУ Нацполиции в г. Киеве.

Приметы Дмитрия: на вид 14-16 лет, худощавого телосложения, лицо худое, волосы короткие светлые.

Особые приметы: носит очки для зрения, на обеих ногах шрам от бедра до колен.

Полиция Киева / Facebook

Парень был одет в белую футболку с надписью "Престиж" и шорты оранжево-белого цвета.

"В случае получения любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего, просим звонить по номеру "102", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, 8 августа под Киевом исчез 14-летний парень.

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