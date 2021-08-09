Блокпосты, бронетехника и усиленная охрана: как военные отрабатывают маневры для обороны Киева (фото)

Блокпосты, бронетехника и усиленная охрана: как военные отрабатывают маневры для обороны Киева (фото)

Учения продлятся до 13 августа.

В Киеве 9 августа началась активная фаза командно-штабных учений с привлечением подразделений ВСУ и Нацгвардии. На некоторых въездах в столицу установлены блокпосты и привлечено бронетехнику.

Об этом сообщают в МВД.

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Граждан предупреждают, что в рамках учений на некоторых въездах в Киеве выставлены блокпосты Нацгвардии с привлечением личного состава, бронетехники и кинологических расчетов. Также развернуто командный пункт управления, находится в единые коммуникационной системе с органами управления всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины, которые вовлечены в учениях.

В рамках учений военные выполняют боевые задачи, охраняют критически важные объекты, обеспечивают надежную работу органов государственной власти и местного самоуправления. Также при участии столичной бригады по охране общественного порядка Национальной гвардии в Киеве бойцы поддерживают порядок и безопасность.

В общем учения продлятся до 13 августа. Их проводят в рамках реализации государственной политики, направленной на безопасность и защита населения и территорий Украины.

Напомним, в Николаевской области во время военных учений снаряды разорвались возле села.

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